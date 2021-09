L’almanacco del Giunco: il 23 settembre nasce la Nintendo ed è assassinato Giancarlo Siani

GROSSETO – Giovedì 23 settembre, san Pio da Pietrelcina sacerdote francescano, Giornata mondiale dell’orgoglio bisessuale, il sole sorge alle 7.05 e tramonta alle 19.08. Accadeva oggi:

480 a.C. – Battaglia navale di Salamina, vinta dai greci, durante le Guerre persiane.

63 a.C – Nasce a Roma Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto (in latino: Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus), passerà alla storia come Ottaviano o Augusto, primo imperatore romano dal 27 a.C. al 14 d.C.

1122 – Viene stipulato il Concordato di Worms che pone fine alla lotta per le investiture.

1459 – Battaglia di Blore Heath. Prima grande battaglia della Guerra delle due rose, combattuta a Blore Heath, nello Staffordshire (Inghilterra).

1642 – Primi test di ammissione all’Università di Harvard.

1779 – La USS Bonhomme Richard, comandata da John Paul Jones, vince una battaglia contro le navi da guerra britanniche Serapis e Countess of Scarborough al largo della costa inglese.

1780 – John André viene arrestato come spia da soldati americani.

1803 – India: Battaglia di Assaye.

1806 – Lewis e Clark fanno ritorno dopo aver esplorato il Pacifico nord-occidentale.

1845 – Il Knickerbocker Baseball Club, prima squadra professionistica di baseball, viene fondato a New York.

1846 – Scoperta di Nettuno da parte dell’astronomo francese Urbain Jean Joseph Le Verrier e dell’astronomo britannico John Couch Adams; verificata dall’astronomo tedesco Johann Gottfried Galle.

1868 – Porto Rico dichiara l’indipendenza dalla Spagna.

1875 – William Bonney (“Billy the Kid”) viene arrestato per la prima volta.

1884 – Herman Hollerith brevetta la sua addizionatrice meccanica.

1889 – La Nintendo è fondata a Kyoto da Fusajiro Yamauchi.

1907 – Si apre a Pistoia la prima Settimana sociale dei cattolici italiani.

1910 – Jorge Chavez Dartnell compie la prima trasvolata delle Alpi, da Briga a Domodossola, a bordo di un Bleriot XI.

1922 – L’Atto di costruzione del porto marino di Gdynia viene approvato dal Parlamento polacco.

1932 – Il Regno di Hejaz e Nejd viene ribattezzato Regno dell’Arabia Saudita.

1943

– Seconda guerra mondiale: Nasce ufficialmente la Repubblica di Salò;

– Seconda guerra mondiale: Benito Mussolini torna in Italia, alla Rocca delle Caminate;

– Seconda guerra mondiale: Salvo d’Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima, viene fucilato a Roma, in località Torrimpietra. Riceverà la medaglia d’oro al valor militare;

– Termina l’eccidio di Nola da parte delle truppe tedesche cf. Divisione Goering.

1968 – Muore Padre Pio da Pietralcina, frate cappuccino e presbitero italiano.

1973 – Juan Domingo Perón ritorna al potere in Argentina.

1981 – Jack Henry Abbott, autore di best seller, viene arrestato per omicidio.

1983 – Saint Kitts e Nevis entra nelle Nazioni Unite.

1985 – Giancarlo Siani, giornalista italiano, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni.

1991 – L’Armenia (dichiaratasi indipendente fin dall’agosto 1990) diventa ufficialmente una nazione indipendente.

1993 – Sonic the Hedgehog CD viene pubblicato dalla Sega Mega-CD in Giappone.

1999 – La Nasa annuncia di aver perso il contatto con il Mars Climate Orbiter.

2002 – Nasce Mozilla Firefox (Phoenix) versione 0.1.

2011 – Un team di ricercatori del Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra e del Laboratorio nazionale del Gran Sasso (Lngs) annuncia, nell’ambito dell’esperimento Opera, di aver rilevato, in un fascio di neutrini, una velocità maggiore di quella della luce.

