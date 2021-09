Coronavirus: cinque classi in quarantena e sei persone positive nelle scuole

GROSSETO – Sono cinque le classi attualmente in quarantena in provincia di Grosseto. Lo conferma la Asl Toscana sud est nel report settimanale che, per tutto l’anno scolastico, verrà pubblicato il giovedì.

Sei le persone positive tra personale scolastico e studenti: un insegnante, due appartenenti alla categoria “personale non docente” (Ata e segreteria) e tre studenti. Tutti si trovano in isolamento domiciliare. Nessuno è stato ricoverato.

In tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo 12, Siena 22 e Grosseto sei e quattro extra Asl) i positivi sono al momento 44; 53 invece le classi in quarantena (30 Siena, 18 Arezzo e cinque Grosseto).