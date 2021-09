Eccidio di Roccastrada: sette volumi di storia per non dimenticare

ROCCASTRADA – Mario Amerini è l’autore di ben sette volumi atti alla ricostruzione delle fasi dell’eccidio di Roccastrada del 24 luglio 1921.

Circa cinquemila pagine e duemila istantanee figlie di una ricerca decennale che hanno caratterizzato un’opera originale in cui vengono ricostruiti in modo dettagliato non solo i fatti violenti di Grosseto e Roccastrada, rispettivamente nel giugno e nel luglio 1921, ma anche le premesse e le rispettive conseguenze del periodo che corre tra il 1892 il 1922.

I sette volumi fanno parte di una collana di 18 testi, che sono in via di completamento, utili per conoscere la storia della Maremma, in modo diretto e fedele.