Argentario: al via le attività didattiche dell’acquario

PORTO SANTO STEFANO – Con l’inizio dell’anno scolastico e come ogni anno l’Accademia Mare Ambiente propone attività didattiche di biologia marina ed educazione ambientale alle scuole di ogni ordine e grado e agli operatori del settore di didattica ambientale.

Data l’emergenza Covid ancora in corso, quest’anno saranno proposte anche delle videolezioni in diretta con i biologi dell’acquario oltre alle consuete visite guidate e laboratori in presenza che, a richiesta, possono essere svolti anche presso le strutture scolastiche.

Nel dettaglio questo il programma dei corsi :

Videolezioni : Mini corso di biologia marina. Temi affrontati nel corso: le caratteristiche fisiche del mare; i vegetali marini; gli organismi animali marini invertebrati e vertebrati. Durata: 3 ore (le ore possono essere divise in più appuntamenti) e Il mare, una risorsa da tutelare, le problematiche che affliggono il nostro mare e le buone pratiche che ognuno di noi può mettere in atto per proteggerlo. Durata: 2 ore (le ore possono essere divise in due appuntamenti)

Laboratori in presenza presso l’Acquario in Lungmare dei Navigatori a Porto Santo Stefano:

Il cavalluccio marino: un pesce dall’aspetto insolito. Laboratorio consigliato per le classi I e II scuola primaria

I molluschi marini: laboratorio consigliato per le classi III-IV-V scuola primaria

L’ecosistema marino…a colori: laboratorio consigliato per tutte le classi della scuola primaria

Laboratorio di riconoscimento degli organismi marini: consigliato per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado

Info: http://www.acquarioargentario.org/index.php/gite-scolastiche-acquario/