Amori sui generis: la serata finale della terza edizione al teatro degli Industri

GROSSETO – L’associazione culturale Letteratura e Dintorni di Grosseto ha indetto per il terzo anno consecutivo il Premio letterario Nazionale Città di Grosseto Amori Sui Generis, con l’obiettivo di promuovere la scrittura nelle sue varie forme e premiare le opere più meritevoli; il tema del premio è “L’amore” in tutte le sue forme e declinazioni.

L’associazione ha l’obiettivo di valorizzare e sostenere la cultura, l’arte e l’istruzione, di combattere gli stereotipi di ogni genere, la violenza e le discriminazioni; questo il motivo per cui il Comune continua a sostenere questa iniziativa collaborando alla realizzazione del progetto.

Il concorso letterario città di Grosseto Amori sui generis ha ottenuto negli anni scorsi, nonostante la pandemia covid, altissimi risultati con più di 700 iscritti provenienti da tutta Italia, portando la città di Grosseto in vetta alle classifiche dei concorsi più seguiti e gettonati a livello nazionale.

Per questa terza edizione è prevista una cerimonia finale il 9 ottobre 2021 al Teatro degli Industri; volta a mettere in luce Grosseto e la Maremma sotto il profilo letterario, culturale, sociale e artistico insieme ad alcune realtà del capoluogo. Un momento di condivisione e scambio a cadenza annuale destinato a far conoscere la città anche sotto questo profilo e a rafforzare quell’identità che da sempre contraddistingue Grosseto che grazie alle proprie individualità è riuscita a emergere nel panorama nazionale con l’evento di punta di Letteratura e dintorni.