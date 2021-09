Amichevole di lusso per l’Atlante: dopo il Castel Fontana arriva la big Lazio

GROSSETO – Seconda amichevole per il precampionato dell’Atlante Grosseto, che si prepara ad ospitare la big Lazio. I biancorossi hanno alle spalle la vittoria contro la romana Real Castel Fontana, fra le squadre più quotate per la vittoria della serie C1, ma stanno già scaldando i muscoli per venerdì sera alle 21, quando ci sarà il fischio d’inizio contro il blasonato club biancoceleste.

“Ringrazio il presidente Daniele Chilelli – ha detto l’allenatore Alessandro Izzo – che si è reso disponibile per questa prestigiosa amichevole alla Bombonera. Appena gliel’ho detto, si è subito reso disponibile per organizzare. Ringrazio i miei ragazzi per essersi tutti messi a mia disposizione. Stiamo lavorando molto e anche i giovani stanno rendendo più di quello che mi aspettavo. Sono ragazzi intelligenti e si respira un clima buono e importante che spero duri, ma che avrà bisogno di risultati. Contro la Lazio sarà un test molto importante al di là del risultato, sperando di vedere pregi come anche difetti nostri per migliorare e arrivare pronti al 9 ottobre contro la neopromossa Anzio, che vorrà ben figurare in casa propria”.