Abbonamenti per il trasporto scolastico: si può chiedere il rimborso al Comune

MAGLIANO IN TOSCANA – A Magliano in Toscana sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso parziale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, della spesa sostenuta per l’acquisto di abbonamenti scolastici annuali o mensili per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che utilizzano i mezzi di linea della società del trasporto pubblico locale Tiemme.

L’avviso e la domanda sono reperibili sul sito dell’Ente, alla sezione “Amministrazione Trasparente” – “Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici – criteri e modalità“.