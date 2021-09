unacanzonealgiorno: la radio passa “Fine dell’estate” dei Thegiornalisti. TESTO e CURIOSITA’

GROSSETO – E’ l’ultimo giorno d’estate e la radio passa Fine dell’estate dei Thegiornalisti, uscita nell’ottobre del 2015.

Così Tommaso Paradiso, allora frontman del gruppo, presentava la canzone: “Quando torno sui miei passi ci torno veramente, non lo dico per dire. Così torno lì dove l’ho conosciuta. Quel mare adesso è abbandonato e freddo, sulla spiaggia non vedo nessuno, è tutto grigio, anche il sole è freddo; non mi rimane che il ricordo, lo sguardo perso, anche la benzina è quasi finita, la macchina non cammina bene, ma chi se ne frega: io rimango qui e aspetto mentre navigo di te”.

TESTO

La fine dell’estate

E delle chiacchiere nel bar

E delle occhiate dentro il bar

Il profumo dei capelli suoi

Mamma, che fitta allo stomaco

Non riesco a muovermi bene

La mia malinconia

È tutta colpa tua

La mia malinconia

È tutta colpa tua

È solo tua, la colpa è tutta tua

E di qualche film anni ottanta

Via, via questo settembre

Voglio tornare a adorarti là

Mentre mordevi il cornetto

La tua bici rossa Atala

Che pedalavi solo a piedi scalzi

Con le dita piene di sabbia

La mia malinconia

È tutta colpa tua

La mia malinconia

È tutta colpa tua

È solo tua, la colpa è tutta tua

E di qualche film anni ottanta

La mia malinconia

È tutta colpa tua

È tutta colpa tua

Fonte: www.earone.it.

