Mini Passalacqua, due maremmane fra le semifinaliste della nona edizione

GROSSETO – Sono due squadre maremmane, una senese e una lìvornese le semifinaliste della nona edizione del Mini Passalacqua. Il torneo ha definito gli accoppiamenti delle fantastiche quattro in lizza per la coppa per due accoppiamenti misti. Mercoledì si sfideranno Nuova Grosseto Barbanella e Monteriggioni, mentre successivamente spazio al duello fra Atletico Maremma e Venturina.

Questi il programma delle semifinali:

Monteriggioni-Nuova Grosseto (mercoledì 22 settembre alle 19:15)

Venturina-Atletico Maremma (mercoledì 22 settembre alle 21:30)

Le finali sono in programma mercoledì 29 settembre con i seguenti orari:

3°-4° posto alle 19:15

1°-2° posto alle 21:30

Si giocherà sul sintetico della Nuova Grosseto in via Australia.