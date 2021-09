Il podcast del 21 settembre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 21 settembre 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 21 settembre 2021

In apertura la cronaca. Brutto incidente questa mattina in città. Un'auto è sbandata in via Bulgaria e ha finito la sua corsa ribaltandosi contro l'autolavaggio a lato della strada. Prima di arrestarsi ha investito una persona. Tre le persone rimaste coinvolte, nell'incidente. Tutte sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti oltre agli operatori della medicina d'emergenza, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale che dovrà ricostruire la dinamica.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 215 (231 ieri) su 18.301 test di cui 7.403 (4.310 ieri) tamponi molecolari e 10.898 (2.214 ieri) test rapidi.

Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati soltanto 5. Era dal mese di luglio che non accadeva.

In totale in Maremma ad oggi le persone positive in carico sono 377 mentre sono 440 quelle in quarantena per contatto stretto.

C'è un ricovero in più: all'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono due pazienti in terapia intensiva (come ieri) e 18 nel reparto di degenza Covid (ieri 17). I ricoverati totali sono 20 (ieri 19).

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 146mila persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 164 mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 5.217.000 dosi.

Adesso parliamo di amministrative. Proseguono tutti i giorni in diretta su IlGiunco.net gli appuntamenti con #redazioneLive speciale candidati. Ogni mattina alle 10, da lunedì al sabato, incontriamo un candidato sindaco in vista del voto del 3 e 4 ottobre. Domani mattina sarà ospite Paola Della Santina, candidata sindaco a Orbetello per la lista Alternativa Orbetello.

Ricordiamo che per seguire tutti i risultati delle elezioni nei comuni della Maremma il nostro giornale lancia lunedì 4 ottobre la #maratonagiunco. Ospiti, interviste, risultati, commenti a partire dalle 15. Quindi preparatevi ad una lunga maratone elettorale con la squadra de IlGiunco.net.