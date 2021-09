Effetto Green pass: in un giorno 1000 prenotazioni, tornano a crescere le vaccinazioni in Maremma

GROSSETO – L’effetto dell’estensione del green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati si fa sentire anche in provincia di Grosseto dove ad oggi i numeri della campagna vaccinale vedono 146.948 persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione, mentre sono 164.911 le prime dosi somministrate (Dati in continua evoluzione dal portale della Regione Toscana: link).

Ricordiamo che la popolazione della provincia di Grosseto è circa 220 mila abitanti e secondo le ultime stime la platea di persone “over 12” che ancora non hanno ricevute neanche una dose sono circa 27mila.

Parlando di prenotazioni (a cui vanno aggiunti gli accessi diretti agli hub vaccinali che rimangono possibili fino al 30 settembre) nella giornata di ieri nella Asl Toscana sud est sono state circa 1000. Si è passati da un indice di saturazione dal 30% a 41%. Dati che mostrano in modo inequivocabile una ripresa delle vaccinazioni anche se in modo più graduale rispetto ai mesi estivi. In particolare si è passati da circa 2500 prenotazioni nell’arco di due settimane a 1000 in un solo giorno. Dati che si riferiscono, come detto, alle tre province del sud della Toscana, Grosseto, Siena, Arezzo.