Colletta per la scuola con Unicoop: 75mila articoli donati agli studenti bisognosi

GROSSETO – Sono state oltre 75.000 le confezioni di articoli scolastici raccolte sabato 11 settembre in 23 supermercati Unicoop Tirreno della Toscana e del Lazio, a seguito dell’annuale raccolta di cancelleria e materiale didattico “Dona la spesa per la scuola”, in collaborazione con una quarantina di associazioni di volontariato locali.

Per l’intera giornata soci e clienti hanno acquistato pacchi di penne e matite, quaderni, diari, risme di carta, lasciandoli nelle postazioni dedicate all’interno dei negozi.

La raccolta di quest’anno ha fatto registrare un incremento del 30% rispetto all’edizione precedente.

Il materiale verrà distribuito ai bambini e alle famiglie tramite le associazioni di volontariato territoriali. Si stima che ne beneficeranno circa 10.000 scolari.

Nel file allegato sono indicati i punti vendita Coop, le associazioni di volontariato di riferimento e le quantità espresse in confezioni o pacchi (per esempio: una risma di carta vale uno, così come un pacco di penne viene conteggiato come un articolo).