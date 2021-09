amministrative2021, Pd: «Una lista rappresentativa della città e delle sue complessità»

GROSSETO – “Il lavoro per la presentazione della lista del Pd alle prossime elezioni comunali è stato un lavoro importante e significativo”, affermano dall’Unione Comunale Pd.

“Abbiamo fatto una lista giovane – proseguono i dem grossetani -, con esperienza, rispettosa della parità di genere, inclusiva, aperta, che vuole rappresentare la Grosseto che immaginiamo.

In un periodo di generalizzata disaffezione dalla politica, il Pd ha presentato una lista di candidati al Consiglio comunale fortemente rappresentativa della città e delle sue complessità, una lista non autoreferenziale che coinvolge anche non iscritti al Pd ma che si riconoscono nei suoi valori. Che rappresenta un territorio comunale vasto: ogni frazione ha il suo candidato che diventerà un punto di riferimento per

quella realtà.

Ci presentiamo alla città rappresentando il mondo del lavoro (ci sono 7 professionisti e 9 dipendenti), candidando studenti, lavoratori al primo impiego e commercianti per mostrare la nostra vicinanza ad una categoria fortemente penalizzata dalla pandemia.

Siamo particolarmente orgogliosi di aver pressoché raggiunto la parità di genere che per noi non è un obbligo normativo ma un valore.

É una lista plurale e inclusiva che rappresenta anche chi vive da tempo a Grosseto provenendo da fuori città: la nostra è da sempre una città accogliente e vogliamo voltar pagina con chi, negli ultimi 5 anni ha cercato di alzare muri e steccati.

È un impegno di apertura alla città che si sta concretizzando nella presenza dei nostri candidati in città e al gazebo. Il nostro gazebo, attivo dalla presentazione delle liste, è un momento importante di incontro e discussione, i dibattiti, trasmessi anche on line stanno riscuotendo un discreto successo mostrando la voglia di partecipazione e discussione.

Non vogliamo candidati bandiera, ma vogliamo candidati che si impegnino per i problemi della città e che lavorino per essa. Invitiamo quindi tutti a partecipare ai nostri momenti di discussione in queste due settimane che mancano al voto, con la consapevolezza che il nostro impegno per la città è solo all’inizio”, concludono dal Partito democratico.

Di seguito i nomi del candidati del Pd al Consiglio comunale di Grosseto: Manuele Bartalucci, Rita Bernardini, Davide Bartolini, Cecilia Buggiani, Ciro Cirillo, Barbara Biagioni, Gianluca D’Ascoli, Gabriella Capone, Sandro Giustarini, Denise Costa, Alessandro Landi, Anna Tiziana D’Amato, Federico Lorenzoni, Anna De Santis, Lido Masini, Paola Doneddu, Cristian Marchini, Anna Filpi, Andrea Fusai, Pier Vittorio Marzocchi, Simonetta Monaci, Paolo Minucci, Gianluigi Petrocari, Filippo Presenti, Maria Claudia Rampiconi, Stefano Rosini, Maria Grazia Saccardi, Andrea Salvetti, Lachis Selomiht Terrero, Irina Vodko, Paola Ziviani, Adolfo Zoppetti.