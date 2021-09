amministrative2021, Grosseto al centro cerca rappresentanti di lista: ecco come proporsi

GROSSETO – “Grosseto al centro cerca rappresentanti di lista per le prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre per controllare e conteggiare i voti espressi dagli elettori durante la fase di scrutinio delle schede”, questo l’appello dell’associazione cittadina che parteciperà con l’omonima lista alle prossime amministrative a fianco del candidato Marcello Campomori.

“Lo spoglio delle schede, il controllo e il conteggio dei voti è una fase cruciale delle elezioni – proseguono da Grosseto al centro -: un cittadino, un rappresentante di lista, dedicando poche ore del suo tempo a questo compito, può prevenire errori e difendere da eventuali brogli centinaia di voti espressi dagli altri cittadini.

Stiamo cercando di coprire il maggior numero possibile di seggi del nostro comune, ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto. Chi desidera rendersi disponibile per aiutare a garantire la corrispondenza del voto dei cittadini può inviarci una email a info@grossetoalcentro.it scrivendo nell’oggetto dell’email “Rappresentante” e riportando nel testo: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo di residenza; numero della carta d’identità; numero del seggio e indirizzo della sezione di voto di residenza (visibili sulla scheda elettorale); numero di telefono; indirizzo e-mail oppure compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/3EAaUVN.

Cosa fa il rappresentante di lista? Cura essenzialmente gli interessi di un soggetto politico che si presenta alle elezioni, vigilando che tutte le operazioni di voto al seggio si svolgano in maniera regolare, conforme alla legge e non penalizzante per la propria lista di candidati. Può assistere a tutte le operazioni relative al voto, dalla preparazione del seggio fino alla fine dello spoglio dei voti.

Non c’è un obbligo ad assistere a tutte le operazioni – spiegano ancora da Grosseto al centro -, ma è essenziale assistere alle operazioni di scrutinio dei voti, ossia di spoglio delle schede e trascrizione dei risultati elettorali. Il rappresentante di lista è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, insieme agli scrutatori ed al presidente del seggio elettorale e può essere sottoposto anche a sanzioni penali per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni. Il rappresentante di lista può essere esonerato dal lavoro, previa certificazione che viene rilasciata dal presidente di seggio”.

Al seguente link del sito del Comune di Grosseto, tutte le informazioni sulle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/elezioni-amministrative-2021/.