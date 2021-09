unacanzonealgiorno: auguri a Loredana Bertè. Ecco “Sei bellissima”, il suo primo successo

GROSSETO – Auguri a Loredana Bertè, che oggi compie 71 anni.

Sin dagli anni settanta è ritenuta una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Bertè vanta una lunga carriera musicale durante la quale ha pubblicato 17 album in studio, cinque album dal vivo, due EP e quattro raccolte ufficiali, vendendo oltre 7 milioni di dischi.

Dopo aver collezionato numerose esperienze come attrice e ballerina, intraprende la carriera discografica imponendosi all’attenzione del grande pubblico con il brano Sei bellissima (1975). Dedicato (1978) accresce la sua popolarità, ma è a cavallo del decennio successivo che Loredana Bertè raggiunge l’apice della fama, registrando brani quali E la luna bussò, Non sono una signora e In alto mare. Il suo album Traslocando (1982) è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al numero 24 tra i 100 migliori dischi italiani della storia, unica donna presente tra i primi 30 posti.

Nella sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui uno assegnato da Festivalbar, cinque da Vota la voce, uno da Un disco per l’estate, tre Wind Music Awards, un Premio Lunezia Rock e due RTL Power Hits Awards.

La sua discografia vanta importanti collaborazioni con alcuni fra i migliori artisti e produttori italiani come Alberto Radius, Mario Lavezzi, Ivano Fossati, Corrado Rustici, Fiorella Mannoia e Luca Chiaravalli.

Per lei hanno scritto alcuni dei più prestigiosi cantautori italiani, fra cui Biagio Antonacci, Edoardo Bennato, Gianni Bella, Gaetano Curreri, Pino Daniele, Ivan Graziani, Bruno Lauzi, Luciano Ligabue, Mango, Mariella Nava, Ron, Enrico Ruggeri, Renato Zero, oltre ai già citati Lavezzi, Fossati e alla sorella Mia Martini, che ha anche partecipato alla realizzazione di alcuni suoi lavori, cantando con lei nell’intensa Stiamo come stiamo (1993), presentata al Festival di Sanremo.

Ha partecipato complessivamente a dodici edizioni del Festival di Sanremo e nel 2008 le è stato assegnato il “Premio alla carriera città di Sanremo”.

Nel giorno del suo compleanno la festeggiamo con il suo primo successo: Sei bellissima.

Con questo brano, scritto da Claudio Daiano e musica di Gian Pietro Felisatti, Bertè ha partecipato a Un disco per l’estate nell’edizione del 1975, venendo tuttavia eliminata. Di contro, la canzone ha ottenuto un buon successo di vendite, risultando una delle sue canzoni più conosciute e di maggior successo. Fu il primo 45 giri della cantante a raggiungere la top 10 e, nel contempo, a superare la soglia delle centomila copie.

Sei bellissima fu pubblicata nella prima versione del disco, ad aprile, in versione con il testo censurato dalla casa discografica (i versi “a letto mi diceva sempre / non vali che un po’ più di niente” sostituiti da “e poi mi diceva sempre / non vali che un po’ più di niente”) e nella seconda, a luglio, con il testo originale.

Nell’autobiografia di Loredana Bertè, Traslocando-È andata così, scritta con Malcom Pagani, la cantautrice afferma che scrisse il testo ispirandosi alla storia d’amore con Adriano Panatta, ma che, non essendo ancora iscritta alla Siae all’epoca, non poté firmare il brano, che venne registrato a nome Daiano/Felisatti.

TESTO

Che strano uomo avevo io

Con gli occhi dolci quanto basta

Per farmi dire sempre

Sono ancora tua

E mi mancava il terreno

Quando si addormentava sul mio seno

E lo scaldavo al fuoco umano

Della gelosia

Che strano uomo avevo io

Mi teneva sottobraccio

E se cercavo di essere seria

Per lui ero solo un pagliaccio

A letto mi diceva sempre

Non vali che un po’ più di niente

Io mi vestivo di ricordi

Per affrontare il presente

E ripensavo ai primi tempi

Quando ero innocente

A quando avevo nei capelli

La luce rossa dei coralli

Quando ambiziosa come nessuna

Mi specchiavo nella luna

E lo obbligavo a dirmi sempre

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Se pesco chi un giorno ha detto

Il tempo è un gran dottore

Lo lego a un sasso stretto stretto

E poi lo butto in fondo al mare

Sono passati buoni buoni

Un paio d’anni e di stagioni

Ho avuto un paio di avventure

Niente di particolare

Ma io uscivo a cercarti

Nelle strade fra la gente

Mi sembrava di voltarmi

All’improvviso

E vederti nuovamente

E mi sembra di sentire ancora

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Fonte: Wikipedia

