Hockey: al via la prima edizione del memorial Rizieri Ceccarelli

FOLLONICA – Si disputerà sabato 25 settembre alla pista Armeni la prima edizione del memorial Rizieri Ceccarelli, indimenticato personaggio follonichese e grande dirigente sportivo hockeistico a cavallo degli anni 70/80.

La società Galileo Follonica, in accordo con la famiglia, ha voluto dedicare questa manifestazione a Rizieri «proprio per ricordare l’importanza che ha avuto per il nostro sport».

Al torneo parteciperanno, oltre al Galileo Follonica, l’altra squadra di A1 recentemente tornata nella massima serie: l’hockey Matera e la squadra i A2 Hockey Castione della Pescaia guidata da Massimo Bracali.

Le partite avranno inizio alle 19 di sabato con due tempi da 15 minuti per ciascun incontro. L’ingresso è libero con obbligo di Green pass.