Crociato rotto per Barlettani: sarà operato. Fuori gioco per cinque mesi

FOLLONICA – Sarà operato ad Arezzo e non potrà giocare per almeno cinque mesi.il calciatore Giulio Barlettani sarà sottoposto a intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore, del collaterale e del menisco esterno.

A comunicarlo è la stessa società Us Follonica Gavorrano. L’infortunio è avvenuto in allenamento il 1 settembre scorso.

L’operazione sarà eseguita ad Arezzo dal dottor Giuseppe De Angelis. Tempi di recupero stimati in 5-6 mesi. La società comunica «di aver provveduto, nella giornata di ieri, all’acquisizione del tesseramento a titolo definitivo dallo Sporting Cecina, a testimonianza della profonda convinzione nelle qualità del calciatore».