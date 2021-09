ORBETELLO – È andato al giovanissimo e super emozionato Gian Marco Verdiani l’ambito trofeo della quarta edizione della competizione sportiva Internazionale dedicata alla spigola, “Branzino The Challenge”.

Resta dunque in Italia il trofeo che nell’ultima edizione era volato in Francia.

Sul podio oltre al diciassettenne Gian Marco Verdiani che si è aggiudicato il primo premio con 582 punti, al secondo posto, l’italiano Tommaso Pucci che ha totalizzato 531 punti e al terzo posto, il veterano Vincenzo Russo dalle Isole Canarie, sul podio con 525 punti.

Vincitore del Big Seabass della quarta edizione di “Branzino The Challenge”, con una preda di 70,5 cm Massimo Leone che però nella classifica generale si è piazzato al 40° posto con 294 punti totali.

Due i tipi di premiazione previsti da “Branzino The Challenge”, una per la performance individuale l’altra per i team.

Al terzo posto, sul gradino più basso del podio con 858 punti complessivi al meglio delle cinque catture individuali, il team Massa Ben composto da Davide Sartori e Fabiano Bertoia.

Il secondo posto se lo è aggiudicato il Fiiish Italia Team cioè Matteo Paoletti e Daniele Cittadini che hanno totalizzato complessivamente 928 punti.

Al primo posto, con 1011 punti totali, il Team Sampei, al secolo Massimiliano Birelli e Marco Lapini.

È iniziata con un moderato vento di scirocco, che ha agitato le acque della laguna, la calda domenica di metà settembre.

L’appuntamento con i kayakers che hanno iniziato a prepararsi alle 6.30 era sempre alla piattaforma del circolo canottieri, lato laguna di levante poi, dopo le ispezioni di rito e gli ultimi ragguagli sono scesi tutti in acqua per raggiungere il terreno di gara, attraverso il canale che li ha portati al largo nella laguna di ponente.

Alle 8.00, il fischio d’inizio ha dato il via alla gara che fin da subito ha cominciato a far registrare le prime catture, favorite dalle condizioni meteo ideali.

«È stata una gara entusiasmante, in due giorni abbiamo catturato 685 esemplari, anche quest’anno la laguna non ha deluso i tanti appassionati regalandoci dei momenti davvero intensi – ha detto Silvio Smania, presidente di Insidefishing, organizzatore della competizione –. Momenti che sono stati trasmessi in diretta streaming e ripresi dalla stampa nazionale ed internazionale, a tal proposito mi sento di ringraziare i media partner della manifestazione e i prestigiosi brand del settore che, con la loro presenza, ci hanno permesso di raggiungere un montepremi che ha superato i diciassettemila euro».

Organizzata da Insidefishing patrocinata dal Comune di Orbetello, “Branzino The Challenge”, ha visto la partecipazione di società internazionali in veste di partner e sponsor ufficiali: Tubertini, Galaxy Kayaks, Ozone Kayak, Bolsena Yachting, T3 Distribution, Old Captain, Cogitech-BKK, Garmin, NRS, Birra Menabrea e Fish Action. Media Partner: Scale Magazine, Pescare online, TV9, Radio Show Italia, Sardinianlife, Lazio Tv, La Pesca Mosca e Spinning.

La gara di pesca sportiva quest’anno è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Branzino The Challenge e, nel salotto televisivo condotto da Fabio Marotta, le suggestive immagini della gara in diretta, si sono alternate alle chiacchierate con gli ospiti.

«Un grazie speciale va a Pierluigi Piro, il presidente della cooperativa dei pescatori che ha sempre creduto nelle manifestazioni legate alla pesca sportiva e alla valorizzazione del territorio ed in modo particolare a “Branzino The Challenge” e, al neo presidente del consorzio Welcome Maremma Andrea Ciampana, con lui è nata subito una bella intesa, di sicuro faremo grandi cose – ha proseguito Silvio Smania – Per la buona riuscita della manifestazione un grazie va a Giada Mura, Andrea Ghirardi, Lorenzo Freschi, Matteo Morigi, Andrea Feroci, Cesare Donati, Giampaolo Rosi, Marco Aldi, Andrea Casetta e Marco Franci, che hanno lavorato instancabilmente per la riuscita di questa indimenticabile manifestazione».

Prossimo appuntamento con “Branzino The Challenge” a maggio 2022.