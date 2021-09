GRILLI – Ha scelto di partecipare anche lui, da primo cittadino, alla gara di solidarietà #ungolperlaCri, l’iniziativa benefica organizzata dalla Croce Rossa di Gavorrano e ospitata quest’anno per la prima volta sul campo in erba di Grilli. Un torneo di calcio a sette (che vi racconteremo nel dettaglio appena terminato, la finale ci sarà nel pomeriggio) che ha visto la partecipazione di dieci squadre del territorio.

Tra questa anche la squadra Africa United Gavorrano, composta tutta da ragazzi di origine africana accolti nei mesi passati sul territorio di Gavorrano. Tutti africani tranne uno. Sì perché il sindaco Andrea Biondi, solitamente più a suo agio sul “tatami” che sui campi calcio, ha scelto di giocare proprio con la squadra dei ragazzi che vengono da lontano. Una scelta simbolica, di accoglienza e di integrazione, per dimostrare che a Gavorrano non ci sono distanze e barriere, tutti sono cittadini con gli stessi diritti. Anche quello di giocare a calcio per uno scopo benefico raccogliendo fondi per la Croce Rossa che ogni giorno presta un servizio fondamentale ed essenziale per la comunità.

Risultati e foto del torneo saranno publicati nelle prossime ore.