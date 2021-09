Paura in pizzeria: uomo dà in escandescenze e rovescia i tavolini

GROSSETO – Ha dato in escandescenze, ribaltando due tavolini e impugnando la pala del pizzaiolo. Paura ieri sera, verso le 20.30, in una pizzeria nella zona di via Sauro, a Grosseto. Un uomo, evidentemente alterato, ha reagito male alla richiesta del proprietario di pagare il conto (una pizza e due birre) e ha messo paura a tutti i presenti tanto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

È intervenuta anche un’ambulanza perché la proprietaria era in forte agitazione per la paura. Gli agenti hanno caricato l’uomo in auto trasferendolo prima in caserma e poi in ospedale, ma sembra che non sia la prima volta. Già in passato alcuni soccorritori avevano lamentato la situazione. L’uomo in altre occasioni avrebbe devastato il pronto soccorso, minacciando di morte medici e infermieri, e non sarebbe neppure il primo locale preso di mira dall’uomo.

«Siamo stanchi – raccontano alcuni esercenti – cosa si aspetta a fare qualcosa? Che faccia del male a qualcuno?».