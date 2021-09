Oggi a vegliare sulle Mura i carabinieri a cavallo

GROSSETO – Oggi, i grossetani che decidono di fare una passeggiata lungo le mura medicee di Grosseto, possono imbattersi in una novità: una pattuglia di Carabinieri a cavallo sorveglia l’ampio tratto, percorribile a piedi nonché con “mezzi idonei”, frequentato dai cittadini.

Molti infatti prediligono le mura per fare una passeggiata, dedicarsi all’attività sportiva all’aperto, portare in giro gli animali domestici, e non rari sono stati, specie nel periodo estivo, episodi poco piacevoli che si sono verificati proprio sulle Mura o nelle immediate vicinanze. Per questo i Carabinieri, al fine di rendere il servizio più aderente alla realtà molto particolare di questo pezzo del territorio, hanno scelto i cavalli per salire sulla cinta muraria e pattugliarla.

Gli animali, ed il relativo personale, appartenente all’Arma forestale, che li monta, provengono dal Reparto Carabinieri Biodiversità che ha sede a Follonica, il quale ha a sua volta nel suo organigramma la Riserva Naturale Statale della Marsiliana. È lì che gli animali vengono allevati, ed addestrati insieme agli stessi Carabinieri. Il centro oggi costituisce un’eccellenza per il comparto ippico, e valorizza non solo l’istituzione ma anche e soprattutto lo splendido territorio che lo ospita.