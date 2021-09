MARINA DI GROSSETO – Proseguendo nel suo percorso di visita attraverso tutti i Comandi periferici, capillarmente distribuiti lungo i quasi ottomila chilometri della costa nazionale, il Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, ha incontrato il personale dell’Ufficio locale marittimo di #CastiglionedellaPescaia e della Delegazione di spiaggia di #MarinadiGrosseto, accompagnato dal Comandante in II della Direzione Marittima di #Livorno, Capitano di Vascello Andrea Santini (Nella gallery: Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in visita presso l’Ufficio locale marittimo di Castiglione della Pescaia e la delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto).

Ad accogliere il Comandante Generale, il Tenente di Vascello Luigi Buta, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di #PortoSantoStefano e i Titolari dei due Comandi interessati, rispettivamente 1°M.llo Romiti Giuseppe e C°1a Cl. Np Piscopo Agostino.

di 5 Galleria fotografica Visita comandante generale settembre 2021









In occasione degli incontri, l’Ammiraglio Carlone ha espresso il proprio apprezzamento per il servizio costantemente assicurato dal personale dei citati Uffici minori, essenziale per rispondere con prontezza ed efficacia alle richieste dei cittadini, soprattutto in un frangente difficile, qual è quello emergenziale in atto, rammentando il ruolo fondamentale che i comandi territoriali rivestono nel rappresentare lo sportello unico del mare a favore dell’intera comunità marittima.