Coronavirus: 23 nuovi positivi in Maremma. 17 ricoverati, due in terapia intensiva

GROSSETO – Sono 23 i nuovi positivi in provincia di Grosseto su 331 tamponi effettuati. Nella Asl sudest (Arezzo 21, Grosseto 23, Siena 18) sono invece 62. Quattro i guariti e fortunatamente nessun decesso.

Dei nuovi positivi dieci rientrano nella categoria sino a 18 anni, sei tra i 19 e i 34 anni. Il resto nelle categorie sino a 79 anni.

I nuovi positivi sono nei comuni di Castel del Piano, Cinigiano, Manciano e Roccastrada (uno per ciascun comune), sette a Grosseto, cinque a Massa Marittima, tre a Monte Argentario e due a Orbetello e Sorano.

17 le persone ricoverate al Misericordia, due in terapia intensiva. 395 le persone positive in carico, 360 al proprio domicilio. 404 coloro che sono in quarantena da contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 62 Provincia di Arezzo 21 Provincia di Siena 18 Provincia di Grosseto 23 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 2 1 3 10 4 1 Grosseto 10 6 2 3 2 0 Siena 2 6 5 4 – 1 Totale USL 14 13 10 17 6 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 11 sett Domenica 12 set Lunedì 13 sett Martedì 14 sett Mercoledì 15 sett Giovedì 16 sett Venerdì 17 sett Sabato 18 sett Domenica 19 sett Arezzo 25 20 5 13 28 23 24 24 21 Siena 47 39 28 12 38 31 34 39 18 Grosseto 16 28 8 10 13 18 15 11 23 Totale Asl Tse 88 87 41 35 79 72 73 74 62

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Castel Del Piano 1 Cinigiano 1 Grosseto 7 Manciano 1 Massa Marittima 5 Monte Argentario 3 Orbetello 2 Roccastrada 1 Sorano 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 8 TI San Donato Arezzo 3 Degenza Covid Misericordia Grosseto 17 TI Misericordia Grosseto 2

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 477 Provincia di Siena 524 Provincia di Grosseto 331

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 370 Provincia di Siena 604 Provincia di Grosseto 395

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 314 Provincia di Siena 565 Provincia di Grosseto 360

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 650 Provincia di Siena 768 Provincia di Grosseto 404

Guariti Provincia di Arezzo 22 Provincia di Siena 11 Provincia di Grosseto 4