Tutti in campo per la Croce rossa: al via il torneo di di beneficienza. Sono dieci le squadre iscritte

GRILLI – Per il sesto anno consecutivo la Croce rossa scende in campo per il torneo di calcio di beneficienza.

Domani, 19 settembre, a partire dalle ore 10 torna l’ annuale appuntamento organizzato dai ragazzi delle varie associazioni e attività del territorio gavorranese.

La tradizionale iniziativa, che è arrivata al suo sesto anno, si presenta però con alcune novità: la Croce rossa di Gavorrano, il Pinco Panco risto pub e la Uisp saranno affiancati nell’organizzazione dalla Proloco di Grilli, oltre ad avere il patrocinio del Comune di Gavorrano.

La Proloco ha messo a disposizione l’intera struttura del campo di Grilli, utilizzata solitamente per le sagre paesane.

Ma le novità non sono finite: si giocherà infatti su un campo di calcio a sette. Così le dieci squadre iscritte si sfideranno prima nella fase a gironi, poi nei quarti, semifinali, finale terzo e quarto posto e la finalissima. Saranno premiate le prime tre classificate che riceveranno in premio le coppe offerte da Pinco Panco risto pub e da Cri Gavorrano.

La fase a gironi inizierà alle ore 10 in presenza del sindaco Andrea Biondi e il presidente della Cri di Gavorrano, Luigi Zullo, che daranno il calcio d’inizio al torneo #ungoalperlacri.

«Alla Proloco – dicono gli organizzatori – vanno i nostri ringraziamenti per la disponibilità, l’impegno e l’accuratezza con cui hanno preparato la struttura per l’evento. Ringraziamo anche i giocatori – aggiungono -, sia delle squadre che si presentano per la prima volta che dei veterani di questa competizione».

L’ intero ricavato della manifestazione (le quote dei giocatori e l’incasso del bar) sarà devoluto alla Croce rossa di Gavorrano.

Per tutta la durata del torneo saranno presente il punto ristoro e il bar con bibite e panini, sia per i giocatori sia per gli spettatori che vorranno contribuire alla raccolta fondi.