Successo per l’edizione 2021 di “Mare per tutti”: 98 adesioni tra Principina e Marina

GROSSETO – Sono 98 le settimane gratuite usufruite tra il 14 giugno e il 12 settembre dalle persone con disabilità nel progetto “Mare per tutti” in questa stagione 2021. Le 30 strutture balneari partecipanti quest’anno hanno offerto gratuitamente ben 98 volte alle persone con grave disabilità che ne facevano richiesta un ombrellone e due lettini per una settimana.

Nel 2019 furono 111, 87 nel 2020 quando il progetto partì con un mese di ritardo a causa del Covid 19.

Nella maggior parte dei casi si è trattato di persone provenienti da fuori provincia che hanno particolarmente apprezzato il servizio.

Tra Principina a Mare e Marina di Grosseto hanno aderito 27 stabilimenti balneari e tre strutture con la concessione per la posa in opera di ombrelloni e sdraio: Le Nazioni, Grifomare, Medusa, Bertini, Tropical, La Bussola, Kursaal, Gabry, La Rotonda, Nettuno, Gondoletta, Moderno, Paperino, Oscar, Il Faro, Sirena, Il Lido, Rosmarina, Moreno Beach, Moby Dick, Miramare, Cral Poste, Gabbiano Azzurro, Pineta, Stella, Ricci di Mare, Petite Europe, Infinity Beach, Lido Oasi e Cral Asl 9.

Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione tra stabilimenti balneari, assessorati alla Cultura, al Turismo e al Sociale, Associazione Balneari Grosseto, sportello InfoHandicap del Comune di Grosseto e la società cooperativa sociale Il Melograno