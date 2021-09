Niente semifinale per l’Alberese al tappeto, il Venturina cala il poker e va avanti

GROSSETO – Quarto successo con il 4-1 sull’Alberese e il Venturina trova, meritatamente, le semifinali della coppa Passalacqua (foto Aprili). I rossi diretti da Dario Busdraghi viaggiano con lo spinnaker gonfio di vento propizio candidandosi ad una conclusione di torneo molto gratificante. L’Alberese esce dalla competizione senza drammatizzare consapevole che il rodaggio al Passalacqua darà buoni frutti durante la stagione. I bianconeri, infatti, sono apparsi in crescita sia tecnica che fisica e il gioco ne ha risentito positivamente culminando a segnare un gol al Venturina, impresa riuscita fino ad ora solo al Follonica Gavorrano, e chiudendo la frazione iniziale sull’uno a uno.

Dopo aver mandato un bacio a Luigi Ambrosio con un minuto di raccoglimento la gara si apre con il tiro di Canapini, che colpisce l’esterno del palo. Cacciabaudo (11′) apre la sua notturna bloccando la conclusione da fuori area ancora di Canapini. L’estremo difensore bianconero risulterà il migliore dei suoi con interventi di qualità e prontezza di riflessi. Al 15′ è Matacera a colpire spingendo avanti il Venturina, 1-0. L’Alberese prende fiducia portandosi in avanti. Al 20′, dopo un buon dialogo di squadra, i bianconeri colpiscono con un missile dai 20 metri di Ortis su cui Cacialli non può intervenire, 1-1.

La ripresa si apre con il Venturina subito in gol (4′) con Canapini. L’Alberese trova i giusti guizzi per avvicinarsi all’area avversaria senza trovare la scintilla risolutrice. I rossi triplicano al 21′ col nuovo entrato Presta; allo scadere quaterna di Bertini.

La coppa ritornerà lunedì 20 settembre con l’apertura della quinta e ultima giornata proponendo l’interessante sfida Atletico Piombino-Follonica Gavorrano. Mercoledì 22, per il girone A, ci sarà l’epilogo della fase eliminatoria con Alberese-Braccagni (riposa il Venturina).

La classifica: Venturina 12, Follonica Gavorrano e Atletico Piombino 6, Alberese e Braccagni 0.

VENTURINA: Cacialli, Bundone, Sili (1′ st Presta), Bucciantini, Neri, Battaglini, Vita (12′ Bartolini), Mansani, Canapini, Bertini, Matacera (30′ st Toninelli). A disposizione: Campai, Palmieri, Topi, Cavicchi. Allenatore: Dario Busdraghi.

ALBERESE: Cacciabaudo, Crocchi (25′ Catocci), Mancini (13′ st Mazzocco), Garbarini, Baneschi, Ortis, Franceschi, N. Di Manno (28′ st Calandrino), Berisa, Moscatelli (13′ st Cardoselli), Fantoni. A disposizione: Pennacchi. Allenatore: Lino Di Manno.

ARBITRO: A. Lampedusa (assistenti R. Lampedusa e Gentili).

RETI: 15′ Matacera, 20′ Ortis, 4′ st Canapini, 21′ st Presta, 45′ st Bertini.

NOTE: è stato osservato 1′ di silenzio per la scomparsa di Luigi Ambrosio. Nessun ammonito. Calci d’angolo 15 a 0 per il Venturina; recuperi 2’+4′.