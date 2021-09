Mini Passalacqua giunto ai quarti di finale: ecco quali sono le magnifiche otto in lotta per il titolo

GROSSETO – Giunge ai quarti di finale la nona coppa Minipassalacqua, torneo notturno federale categoria Allievi 2005/2006 disposta dall’organizzazione tornei Federali. L’evento, in collaborazione con la Polisportiva Nuova Grosseto Barbanella e con l’associazione Superal United, è in svolgimento sul sintetico dello stessa Barbanella in via Australia.

Otto le squadre qualificate dopo la fase eliminatoria: Monteriggioni e Atletico Maremma (girone A); Nuova Grosseto e Invictasauro – dopo lo spareggio con il Follonicagavorrano vinto 4-1 – (girone B); Venturina e Roselle (girone C); Follonica Gavorrano 2006 e Nuova Grosseto 2006 (girone D).

Questi gli accoppiamenti dei quarti:

Follonicagavorrano 2006-Atletico Maremma sabato 18 settembre ore 19:15

Nuova Grosseto-Roselle sabato 18 settembre ore 21:30

Monteriggioni-Invictasauro domenica 19 settembre ore 19:15

Venturina-Nuova Grosseto 2006 domenica 19 settembre ore 21:30.

Le semifinali sono programmate per mercoledì 22, le finali mercoledì 29 settembre.

Questa l’attuale classifica marcatori: Lorenzo Taddei (Venturina) 8 reti, Giulio Simi (Nuova Grosseto 2006) e Cesare Cirillo (Monteriggioni) 5, Alessandro Sovran, Matuei Makarov (Venturina) e Christian Guidi (Atletico Maremma) 4.