GROSSETO – Una donna è rimasta ferita in un incidente avvenuto pochi minuti fa sulla strada della Trappola, tra Grosseto e Principina.

Nello scontro, in cui sono rimaste coinvolte tre vetture, una si è ribaltata ed è finita nella fossa che costeggia un oliveto. Una donna è rimasta ferita, sembra in maniera lieve. Sul posto i Carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente.