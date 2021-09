Camper vaccini in tour: ecco le tappe in Maremma da lunedì a mercoledì

GROSSETO – Offrire una occasione in più per fare la vaccinazione anti Covid 19 andando direttamente nei luoghi vicino alle persone, dove abitano o lavorano o studiano. E’ questo l’obiettivo dei due camper dei vaccini itineranti nella provincia di Grosseto impegnati anche nei prossimi giorni. Una formula di successo come dimostra il risultato di venerdì 17 settembre a Pitigliano dove sono state somministrate ben 72 prime dosi di vaccino.

Lunedì 20 settembre per le scuole, nell’ambito del progetto regionale “GiovaniSiVaccinano” nato per coinvolgere le fasce più giovani della popolazione alla campagna di vaccinazione in particolare gli studenti, il camper della Misericordia di Porto Santo Stefano sarà presente ad Orbetello davanti al distretto dell’Asl Toscana sud est in via Donatori del sangue dalle ore 12 alle 17. Invece a Grosseto nel parcheggio accanto agli impianti sportivi della Cittadella dello Studente, via Giuseppe Scopetani, sarà posizionato il camper “Bottega della salute mobile”, messo a disposizione dal Coeso Società della Salute di Grosseto grazie al progetto finanziato dal Far Maremma, dalle ore 11 alle 17.

Martedì 21 settembre per quanto riguarda la presenza dei camper nei vari comuni maremmani, il camper messo a disposizione della Misericordia sarà presente a Sorano nel parcheggio del Comune dalle ore 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 nella piazza centrale di San Quirico sempre nel comune di Sorano. Sulle Colline Metallifere il camper del Coeso “Bottega della salute mobile” sarà a Ribolla (Roccastrada) in Piazza della Libertà dalle 8 alle 13.30;

mercoledì 22 settembre invece il camper sarà a Roccastrada in Piazza XXV Aprile dalle 8 alle 14.

La vaccinazione è ad ingresso libero per tutti i cittadini che ancora non hanno ricevuto la prima dose, dai 12 anni in su. E’ anche possibile la prenotazione telefonica tramite Cup chiamando il numero di riferimento 800500483 da fisso e 0564972191 da cellulare, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18. I minori dovranno presentarsi con la tessera sanitaria, il modulo del consenso firmato e accompagnati da entrambi i genitori, oppure da uno solo con apposita delega.

In ogni luogo, saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo della Asl Toscana sud est e il percorso vaccinale si articolerà in spazi per l’accettazione, interno camper per la somministrazione e area per osservazione post-vaccino. Ricordiamo che accanto ai camper itineranti è possibile fare il vaccino senza prenotazione in tutti i centri vaccinali e gli hub della Provincia di Grosseto.