Branzino the Challenge: sfida internazionale per Big Fish

ORBETELLO – È iniziata 4ᵃ edizione di Branzino the Challenge, i kayakers provenienti da Francia, Germania, Isole Canarie, Spagna, Stati Uniti ed Italia hanno dato il via a questa strepitosa edizione, la prima gara di pesca sportiva che si tiene in Europa dal 2019.

Ancora prima delle prime luci dell’alba, la laguna di levante di Orbetello, è stata presa d’assalto dai kayakers emozionati e concentrati nel preparare tutta l’attrezzatura necessaria, ad affrontare le prime sette ore della competizione.

La gara individuale e in team ha schierato, lungo l’alaggio dei moli del Circolo Canottieri di Orbetello, più di cento Kayaks, l’atmosfera che si respirava era davvero elettrizzante.

Il fischio d’inizio alle otto precise appena al largo della laguna di Levante.

Per rivivere l’emozione del momento e il brivido della competizione si può seguire la manifestazione in diretta Facebook sulla pagina Branzino the Challenge (www.facebook.com/branzinothechallenge).

La giornata di pesca si chiuderà alle ore 15.00 ed in tempo reale sarà possibile consultare la classifica parziale sia su Facebook che sul sito www.branzinothechallenge.com.

Domani il terreno di gara si sposterà sulla laguna di ponente.

Al termine della seconda giornata di pesca i risultati delle catture delle due sessioni saranno sommati per stilare le classifiche finali, strutturate sia con una lista individuale che una seconda per team, composti da due pescatori, fra gli ambiti premi anche il Big Fish.

Branzino the Challenge aderisce al no-kill, quindi, per facilitare il rapido rilascio delle spigole, il termine di verifica della lunghezza si baserà sulle immagini fotografiche scattate direttamente dai partecipanti in gara, muniti di telefono, che trasmetteranno tramite applicazione WhatsApp, l’immagine della cattura, in tempo reale, direttamente al recapito di riferimento degli organizzatori.

Le premiazioni sono in programma domani, domenica 19 settembre alle ore 16.00. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Insidefishing con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Orbetello.

Branzino the Challenge si pregia della partnership di prestigiosi brand del settore, per saperne di più è possibile visitare il sito www.branzinothechallenge.com.

Media Partner: Scale Magazine, Pescare online, TV9, Radio Show Italia, Sardinianlife, Lazio Tv, La Pesca Mosca e Spinning.