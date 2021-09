Agricoltura: assemblea pubblica con la deputata Susanna Cenni a Scansano

SCANSANO – L’onorevole toscana Susanna Cenni, vicepresidente della commissione agricoltura della Camera dei Deputati verrà lunedì 20 settembre, alle ore 17 in piazzetta Ferrucci, nel centro storico di Scansano, per un incontro aperto a tutti centrato sulle prospettive dell’agricoltura nel prossimo futuro con uno sguardo particolare alla imprenditoria femminile nel settore agricolo.

All’incontro con la popolazione, parteciperà anche Margherita Ambrogetti Damiani, responsabile del coordinamento femminile del Pd della provincia di Grosseto.

Il confronto è organizzato dalla Lista Civica “Scansano Ora – Maria Bice Ginesi Sindaco” che, dopo aver il confronto con le realtà associative del territorio scansanese e gli incontri con la popolazione di tutte le frazioni, in questa fase della campagna elettorale per le prossime amministrative, sta organizzando momenti di confronto e scambio bilaterale di informazioni e competenze con esponenti nazionali ed europei, con l’obiettivo di far conoscere le qualità e offerte della realtà scansanese ai decisori politici e di stabilire le relazioni istituzionali indispensabili, ad una piccola comunità come quella di Scansano, per poter amministrare con apertura e possibilità di sviluppo per il Comune.

«Per poter partecipare ai progetti di finanziamento – commenta Maria Bice Ginesi, candidata sindaco della lista Scansano Ora -, per poter difendere gli interessi del nostro territorio, è necessario poter contare su una rete di rapporti istituzioni con Regione, Parlamento Nazionale ed Europeo. Siamo una lista civica di persone tutte ben radicate nel territorio ben consci delle responsabilità e delle opportunità da cogliere a livello regionale, nazionale ed europeo».

In questo quadro, l’assemblea pubblica di lunedì 20 con Cenni e Ambrogetti segue la visita della senatrice Laura Bottici alla cooperativa agricola di Pomonte e alla cantina de vignaioli del Morellino di Scansano del 16.9 e l’incontro a Scansano di Maria Bice Ginesi con il vicepresidente del parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, in programma per domenica 19 settembre, incontro incentrato sulle problematiche del settore viti-vinicolo, sempre più interessate a quanto in discussione in questo periodo in sede parlamentare europea e sul Pnrr il piano europeo di finanziamento alle nuove iniziative di sviluppo.