unacanzonealgiorno: sei anni fa usciva “La vita com’è” di Max Gazzè – TESTO e VIDEO

GROSSETO – E’ il 17 settembre 2015 e Max Gazzè pubblica La vita com’è come primo estratto dal nono album in studio Maximilian.

Il video musicale, diretto da Jacopo Rondinelli, è stato pubblicato il 18 settembre 2015 attraverso il canale YouTube del cantante. Il protagonista del videoclip (interpretato da Valerio Zuccolo) vaga per Catania danzando, sempre accompagnato dalla foto del suo vecchio amore, intento a sedurre giovani donne al solo scopo di derubarle. Al contempo, si vede Max Gazzè cantare la canzone, dedicata alla spensieratezza.

TESTO

Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze

Dette sul collo a bassa voce ma lo sai

L’amore porta guai, si perde quasi sempre c’è gente

Che facile non si riprede più

Ma tu, guarda me, prendo tutta la vita com’è

Non la faccio finita ma incrocio le dita e mi bevo un caffè

Ammazzo il tempo provando con l’auto meditazione, canto un po’

Nella testa (uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh)

E mi rimetto ripulendo il mio salotto

Dal terribile ricordo che resta di te

Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze

Però ringrazio Dio che non ci sei

L’amore fa per noi ma separatamente

C’è gente che come me non si riprende mai, lo sai

Guarda te, questo straccio di vita cos’è

Non la faccio finita soltanto perché è pronto un altro caffè

Ammazzo il tempo provando con l’auto meditazione, canto un po’

Nella testa (uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh)

E mi rilasso finché non avrò più addosso quel terribile

Ricordo rimasto di te

Indifferente che mente c’è l’eco di quelle malelingue che

Mi han detto (uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh)

Ci sono cose su di lei che è meglio non sapere mai

Sai che ricordo mi resta di noi

(uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh)

E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile

Ricordo che resta di te

Guarda me

Prendo tutta la vita com’è

Non la faccio finita ma incrocio le dita e mi bevo un caffè

Ammazzo il tempo provando con l’auto meditazione, canto un po’

Nella testa (uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh)

E mi rilasso finché non avrò più addosso quel terribile

Ricordo rimasto di te

Indifferente che mente c’è l’eco di quelle malelingue che

Mi han detto (uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh)

Ci sono cose su di lei che è meglio non sapere mai

Sai che ricordo mi resta di noi

Ma ci son cose su di me che forse non ci crederai

Sai che ricordo ti resta di noi

Fonte: Wikipedia

Una canzone al giorno, musica e curiosità a cura de IlGiunco.net – TUTTO L’ARCHIVIO