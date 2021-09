Successo sul Paganico, Roselle in semifinale della Coppa Passalacqua

GROSSETO – Il Roselle compie la magia e, insieme all’Invictasauro, plana in semifinale al termine di una partita, che l’ha vista superare (2-1) il Paganico all’interno di una gara fresca, gustosa e tecnicamente brillante in ambedue i fronti. I ragazzi di Miraldo Sabatini, nonché formazione più giovane della coppa con 2004 e 2005, compiono dunque una impresa sportiva da sottolineare con il pennarello. E lo hanno fatto con semplicità calcistica e maturità di gruppo. Il Paganico ha riconfermato le doti di squadra quadrata, capace di reagire nei momenti meno propizi, di adattarsi all’avversario e di manovrare con intensità. Un pizzico di sfortuna non è mancato ai ragazzi di Marco Biagiotti visto che sul filo di lana solo il palo gli ha negato il pareggio.

Il primo tempo termina a reti bianche pur tra emozioni, occasioni e ritmi sostenuti. Nella ripresa la gara migliora. Il Roselle alza il baricentro mettendo il Paganico in evidente difficoltà. Galli al 15′ condensa la supremazia in gol dopo una respinta di Nucciotti. Al 18′ il portiere del Paganico smorza la gioia del raddoppio a Galli cancellandolo sulla linea di porta. Poi il Paganico si riaffaccia in avanti. Il Roselle colpisce di nuovo al 22′ con la magistrale punizione calciata da Fusini. Reali al 38′ dimezza il divario riaprendo speranze e partita. Invece trova il palo.

Questa la situazione del girone B: Roselle e Invictasauro 9, Paganico e Nuova Grosseto 3, Scarlino 0.

Restano da giocare: Scarlino-Nuova Grosseto (21 settembre) e Paganico-Invictasauro (23 settembre).

ROSELLE: Acierno, A. Carraresi, Bargelli, Schiattarella (34′ st Arzilli), Pazzini, Tosti, Rossi (11′ st N. Carraresi), Marrucci, Fusini (41′ st Romeo), Gobbi, Galli (46′ st Gatti). A disposizione: Berardini, Carbone. Allenatore: Miraldo Sabatini.

PAGANICO: Nucciotti, Santoni (24′ st Peluso), Capitini, Sergi, Vittori, Cupani (9′ st Vescovo), Fantacci (16′ st Reali), Berti, Rubegni (36′ st Nigido), Marconi (43′ st Acosta), Danzi. A disposizione: Cecchi, Terni, Biadi, Toti. Allenatore: Marco Biagiotti.

ARBITRO: Giordano (assistenti Sbordone e Stella).

RETI: 15′ st Galli, 22′ st Fusini, 38′ st Reali.

NOTE: ammoniti Pazzini, Rossi (Roselle), Sergi (Paganico). Calci d’angolo 6 a 3 per il Paganico. Recupero: 1′ + 5′.