Coppa Passalacqua, all’Invictasauro il derby grossetano a spese della Nuova

GROSSETO – Diagonale di Olandese e l’Invictasauro balza in cima alla classifica del girone B superando di misurala Nuova Grosseto Barbanella (foto Aprili). Un successo raccolto all’interno di una gara decisamente difficile visto che la formazione di Angelini ha dovuto percorrere l’intera ripresa in nove unità. Le espulsioni di Calussi, fallo da ultimo uomo su Trabalzini, e quella di Troiano, il secondo giallo è scattato per atteggiamento antisportivo, sono rinchiuse nei 60 secondi che vanno dal 43′ al 44′. Un finale di tempo imprevisto, che poteva complicare radicalmente la partita e l’intero cammino in coppa. Invece la squadra in rosso ha saputo fare quadrato fisicamente e mentalmente agli intuibili assalti della Nuova Grosseto della ripresa.

I blu amaranto non sono riusciti a sfruttare la situazione del grosso vantaggio numerico, sono stati continuamente fermati e soffocati da Tropi e compagni. Con il passare dei minuti l’Invictasauro ha preso consapevolezza mentre la Nuova Grosseto calava di intensità sprecando buone occasioni per andare in gol. Da segnalare la traversa (31′ st) di Paganucci, tiro da 30 metri, e quella colpita (32′ st) da Olandese appostato in area.

Questa la situazione del girone B: Invictasauro 9, Roselle 6, Paganico e Nuova Grosseto 3, Scarlino 0.

INVICTASAURO: Terribile, Calussi, D’Angelo (33′ st Cecconi), Tropi, Fantoni, Papini (44′ st Antongini), Temperani (18′ st Sonnini), Troiano, Alocci (1′ st Cappelli), Stefi (1′ st Solari), Olandese. A disposizione: Stefanini, Velaj, Jonescu, Pratesi. Allenatore: Federico Angelini.

NUOVA GROSSETO: Shabani, Guidarini (7′ st Criscuolo), Bognomini (25′ st Pisani), Capitani (18′ st Fedi), Bassi, Sassetti (28′ st Borscia), Marzocchi, Coppolecchia, Trabalzini, Fanciulletti (1′ st Paganucci), Brioso. A disposizione: Palazzesi, Lambardi, Calzolani, Beligni. Allenatore: Stefano Rosini.

ARBITRO: Mascelloni (assistenti Schiavo e Lampedusa).

RETE: 25′ Olandese.

NOTE: espulso Calussi (Invictasauro) al 43′ per fallo da ultimo uomo, espulso Troiano (Invictasauro) al 44′ per doppia ammonizione. Ammoniti D’Angelo, Tropi, Fantoni (Invictasauro); Capitani, Borscia (Nuova Grosseto). Calci d’angolo 7 a 4 per la Nuova Grosseto. Recupero: 3′ + 5′.