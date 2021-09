Addio allo Swipe-Up: cambiano le “stories” di Instagram. L’avete provato? Ecco come leggere le nostre news

GROSSETO – Instagram ha sostituito lo swipe-up, in cui si inserisce il link che si vuole far aprire all’utente, con uno sticker.

Con il nuovo aggiornamento di Instagram sparisce lo swipe-up che fa spazio al link-sticker. Da oggi quindi vedrete anche nelle stories della nostra pagina Instagram una modifica del layout quando aprite una nostra story: non servirà più scorrere con il dito sullo schermo dal basso verso l’alto, ma per leggere le nostre notizie basterà semplicemente cliccare sul link all’interno della story.

In ogni caso la funzione originaria dello swipe-up non cambia con il nuovo link sticker, che si limiterà a spostare l’area di azione dallo swipe a un semplice tap sull’elemento.

Il cambiamento più significativo, oltre al gesto che si deve compiere (da scorrimento a tap), è che con questo nuovo metodo gli utenti possono anche interagire con la story in cui è presente lo sticker, inviando reazioni o messaggi di risposta. Con la funzione swipe up, questo non era possibile. Provateci.