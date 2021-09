Vaccinazioni in camper: 32 adesioni a Magliano. Oggi tappa all’Argentario

MAGLIANO IN TOSCANA – Sono 32 le dosi di vaccino somministrate durante la terza tappa del camper vaccinale nella giornata di ieri a Magliano in Toscana e nella frazione di Montiano.

Il camper, messo a disposizione dalla Misericordia di Porto Santo Stefano, si è fermato durante la mattina al mercato di Magliano e nel pomeriggio davanti al distretto della Asl Toscana sud est di Montiano.

Oggi, giovedì 16 settembre, l’appuntamento per chi vuole vaccinarsi con la prima dose è a Porto Ercole in piazza Roma dalle ore 9 alle 13. L’accesso alla vaccinazione è libero.

L’iniziativa del camper nelle zone interne del territorio provinciale è voluta dalla Asl Toscana sud est per portare il vaccino anti Covid vicino alle persone potenziando la capillarità della campagna accanto all’attività dei centri vaccinali e degli hub dove prosegue la vaccinazione senza prenotazione per tutti gli over 12 in linea con le indicazioni della Regione Toscana.