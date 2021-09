unacanzonealgiorno: auguri a Roy Paci con la sua “Toda joia toda beleza”

GROSSETO – Auguri a Roy Paci che oggi compie 52 anni.

Oggi festeggiamo il trombettista siciliano con uno dei suoi più grandi successi: Toda joia toda beleza.

Brano di Roy Paci & Aretuska, a cui ha collaborato anche Manu Chao, Toda joia toda beleza è estratto dall’album SuoNoGlobal e pubblicato nel 2007.

TESTO

Toda joia toda beleza

Donde el hombre

Toda joia toda beleza

Donde el hombre

Beleza querida

Beleza que falta

Beleza que rambla perdida nel barrio latino del mundo

Beleza de oro

Cada día me veo

Beleza de nada

En un mundo tan feo

Beleza de todo el pasado olvidado que llega otra vez

Como una raya

Beleza de agua

Cada día una suerte

Beleza de fuego

Falta me alcanzar

Beleza que piensa y que no se acuesta beleza maleza

Como una raya

Beleza de luz

Cada día me río

Beleza de noche

Porque se no me muero

Beleza de todo los hicos que llora sin nada a comer

Toda joia toda beleza

Toda joia toda beleza

Beleza divina

Beleza perdida

Beleza que fuera una vez calavera beleza galera

Beleza del mar

Cada día es un día

Beleza de paz

Yo un volver a nacer

Beleza que toca mi alma profunda que llena mi vida

Pa dónde vas malandro

Me voy pa la batalla de este día cualquiera

Vamos a luchar

Me voy pa la batalla de este día cruel

Vamos a luchar

Tú eres el componente

Él que me falta siempre

Tú ere mis 220

Chapulin Chao aquí presente

Toda joia toda beleza

Toda joia toda beleza

Note el hombre

Infinita maleza

Toda joia toda beleza

Toda joia toda beleza

Note el hombre

Infinita maleza

Esquina caliente llegó de repente

Gravando mi suerte mi mente demente

Te cuenta el caliente

Lo que mi corazón resiente

Tú eres el componente

Él que me falta siempre

Sou como o vento que tudo toca

Toca em tudo està mas em nada fica (vento de aracati)

Sou como o vento que tudo toca

Tocas em tudo està mas em nada fica

Sou como o vento que tudo toca

Toca em tudo està mas em nada fica (vento de aracati)

Sou como o vento que tudo toca

Tocas em tudo està mas em nada fica

Toda joia toda beleza

Toda joia toda beleza

Toda joia toda beleza

Fonte: Wikipedia

