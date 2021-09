Scuola calcio Pro soccer: il 19 settembre open day a Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ripartono gli allenamenti della scuola calcio Pro soccer lab, l’associazione sportiva di Castiglione della Pescaia con sede nel centro sportivo Casamorino, in località Casa Mora. Per aprire la nuova stagione la società ha organizzato un open day, domenica 19 settembre, in modo da presentare il progetto, i programmi, gli allenatori e le strutture per la nuova stagione. Domenica mattina, dunque, dalle ore 10, l’appuntamento è al centro sportivo Casamorino di Castiglione, per far provare a tutti i bambini e i ragazzi dai 5 ai 16 anni il divertimento dello sport più bello del mondo. Al termine della mattinata partitella finale e merenda per tutti.

“Sarà una giornata di festa – spiega Benedetta Mazzini, presidente Pro soccer lab – per permettere ai bambini di provare le nostre strutture e ai genitori di vedere l’ambiente e il clima che si respira nella nostra scuola calcio. Ci aspetta una stagione di divertimento e di crescita, grazie anche alla partecipazione delle nostre squadre ai campionati Figc che giocheremo all’interno del centro sportivo Casamorino che, nei prossimi mesi, continuerà a crescere come impianto e come complesso di strutture che i ragazzi potranno utilizzare durante gli allenamenti”.

Lo scorso martedì sono anche ricominciati gli allenamenti della scuola calcio che, dal 20 settembre, passeranno a tre allenamenti a settimana, sempre dalle ore 16.30 alle 18. La partecipazione all’open day di domenica 19 settembre è gratuita ma è gradita la prenotazione, mandando un messaggio alla pagina Facebook della Pro soccer lab, al profilo Instagram o chiamando il 338.3383418 e segnalando il nome e cognome dei partecipanti. Per info è possibile consultare il sito internet www.prosoccerlab.it.