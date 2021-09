Potere al popolo: «Si valorizzi il Parco archeologico di Roselle investendo sulla ricerca»

GROSSETO – “Dal 1996, il Parco Archeologico di Roselle è sempre rimasto aperto durante la settimana; giorni fa, invece, ha dovuto chiudere per mancanza di personale”, affermano da Potere al popolo.

“Non a caso – proseguono -, le amministrazioni di centrodestra e centrosinistra che si sono succedute negli anni hanno sempre perseguito i medesimi obiettivi senza mai investire sul sito archeologico, se non indirettamente con la costruzione di una pista ciclabile utilizzando soldi europei del progetto “riqualificazione delle periferie”, bando che avrebbe dovuto essere impiegato per tutt’altro.

Il Parco Archeologico di Roselle dovrebbe essere realmente valorizzato tramite investimenti sulla ricerca, sui ricercatori e ricercatrici locali, non tramite la costruzione di ciclabili per raggiungerlo, quando poi c’è il rischio di vederlo chiuso per mancanza di risorse.

Noi di Potere al Popolo Grosseto riteniamo che sia necessario introdurre delle borse di studio pubbliche per gli studenti e le studentesse della nostra università in modo che possano dare antica linfa a quella collina, permettendo così alle lavoratrici e ai lavoratori di restare sempre aperti ampliando il personale.

Il comune deve investire in maniera sostanziale e mirata sulla storia e sulla cultura del proprio territorio finanziando la ricerca, le studentesse, gli studenti e le lavoratrici ed i lavoratori che continuano a curare il nostro patrimonio storico-culturale”, concludono da Potere al popolo.