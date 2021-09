Insieme per ripulire il bosco: volontari del paese rimuovono una discarica

GIUNCARICO – Non è stato facile ripulire il bosco vicino al paese dai rifiuti che da tempo erano stati accumulati nel bosco in un’area dove prima sorgeva un vecchio canile.

Un gruppo di amici di Giuncarico, armati di pazienza e di passione per il loro paese, aiutati anche da alcuni ragazzi, ha rimosso una sorta di discarica a cielo aperto non molto distante dal centro abitato in una zona conosciuta come Campo del Prete.

Un’iniziativa spontanea che ha comunque interessato l’amministrazione comunale di Gavorrano e che per la definitiva rimozione dei rifiuti coinvolgerà anche Sei Toscana.

Nel bosco “gli amici di Giuncarico” hanno trovato un po’ di tutto, come si vede anche dalle foto: lamiere, oggetti in ferro e in plastica, pneumatici e tanto altro.

A tutti i partecipanti un ringraziamento anche da parte della nostra redazione per l’impegno a un luogo che ha dato i natali al nostro quotidiano.