Coronavirus: 18 nuovi casi in Maremma. C’è un ricovero in più, in totale 24

GROSSETO - Sono 18 i nuovi positivi al Coronavirus in Provincia di Grosseto (ieri 13). Di questi, sette sono nel Comune di Follonica, cinque in quello di Manciano e quattro a Grosseto. Uno, invece, è stato registrato a Pitigliano e a Gavorrano.

Tra le ore 14 del 15 settembre e le ore 14 di oggi, 16 settembre, sono stati processati 476 tamponi (ieri 412). Sale il tasso di positività (numero di nuovi casi/numero di tamponi effettuati), che passa dal 3,1% di ieri al 3,8% di oggi.

Le persone positive in carico alla Asl sono 408 (ieri 444). Nelle ultime 24 ore si registrano 50 guarigioni (ieri 19).

C'è un ricovero in più: all'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono tre pazienti in terapia intensiva (come ieri) e 21 nel reparto di degenza Covid (ieri 20). I ricoverati totali sono 24 (ieri 23).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 73 Provincia di Arezzo 23 Provincia di Siena 31 Provincia di Grosseto 18 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 4 4 6 5 1 3 Grosseto 4 4 2 2 4 2 Siena 10 6 7 6 2 - Totale USL 18 14 15 13 7 5

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 8 sett Giovedì 9 sett Venerdì 10 sett Sabato 11 sett Domenica 12 set Lunedì 13 sett Martedì 14 sett Mercoledì 15 sett Giovedì 16 sett Arezzo 32 26 21 25 20 5 13 28 23 Siena 29 54 33 47 39 28 12 38 31 Grosseto 24 27 21 16 28 8 10 13 18 Totale Asl Tse 85 107 75 88 87 41 35 79 72

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Follonica 7 Gavorrano 1 Grosseto 4 Manciano 5 Pitigliano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 8 TI San Donato Arezzo 4 Degenza Covid Misericordia Grosseto 21 TI Misericordia Grosseto 3

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 541 Provincia di Siena 646 Provincia di Grosseto 476

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 409 Provincia di Siena 582 Provincia di Grosseto 408

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 351 Provincia di Siena 543 Provincia di Grosseto 371

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 648 Provincia di Siena 575 Provincia di Grosseto 411

Guariti Provincia di Arezzo 32 Provincia di Siena 21 Provincia di Grosseto 50