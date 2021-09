unacanzonealgiorno: 23 anni fa usciva “Un attimo ancora” dei Gemelli Diversi. TESTO E VIDEO

GROSSETO – Il 15 settembre 1998 i Gemelli DiVersi pubblicavano Un attimo ancora. E’ il primo estratto del primo album in studio del gruppo.

La canzone campiona il ritornello di Dammi solo un minuto, celebre brano del 1977 dei Pooh. Il titolo del singolo dei Gemelli DiVersi è oltretutto parte del brano dei Pooh. La voce femminile nella canzone è di Jenny B.

Un attimo ancora ottiene un grande successo radiofonico, contribuendo considerevolmente a lanciare i Gemelli DiVersi e diventando uno dei brani più rappresentativi della loro discografia.

TESTO

Dammi solo un minuto, un soffio di fiato

Un attimo ancora

Fa male dirselo, ora che venti avversi soffiano

Sulla nostra fiaccola si spengono

Sogni in un cassetto, di un castello per noi diventato bettola

Come una favola non si modifica

Versa l’ultima lacrima

Prima che il vento porti via con sé l’ultima briciola del nostro amore

Dove non c’è più sole e l’aria è gelida

Resto solo alla mia tavola, pensandoti

Sento già i brividi, adesso abbracciami

Basta nascondersi dietro parole a volte inutili

Si è spento il fuoco che scaldava i nostri cuori e, credici

Ho il tuo profumo sulla mia pelle

Non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano

Non vedo più i tuoi occhi che risplendono

Quando con i miei si incrociano segnan l’epilogo

Ricordi che dentro le tue lacrime nascondono l’ultimo fremito

Dammi solo un minuto, un soffio di fiato

Un attimo ancora

Stare insieme è finito, abbiamo capito

Ma a dirselo è dura

Voglio spiegarmi e adesso dammi

Solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato

Sapore di passato, di un amore sciupato

Di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato

Non so di chi dei due può essere la colpa

Non mi importa, adesso ascolta, ciò che conta

È non bagnare con le lacrime una fiamma morta

Che si è già spenta, potremmo piangere domani senza che l’altro ci senta

E attenta, questo non vuol dire che sia solo tu a soffrire

Ma pensa che a star male adesso non possa servire

Per poterci riunire, non è che voglia fuggire

Ma preferisco non mentire, è tardi per capire

Perché ad un tratto è arrivato il maledetto freddo

Che col suo ghiaccio ha coperto ciò che abbiamo fatto e detto

E nel suo viaggio si è portato il nostro caldo

Con te vivevo un sogno, ma ora sono sveglio

Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo? (Versa l’ultima lacrima)

(Prima che il vento porti via con sé l’ultima briciola)

Dimmi che era un sogno e ci stiamo svegliando

(Con te vivevo un sogno, ma ora sono sveglio)

Dammi solo un minuto, un soffio di fiato

Un attimo ancora

Stare insieme è finito, abbiamo capito

Ma a dirselo è dura

Dammi solo un minuto, un soffio di fiato

Un attimo ancora

Stare insieme è finito, abbiamo capito

Ma a dirselo è dura

Dammi solo un minuto, un soffio di fiato

Un attimo ancora

Fonte: Wikipedia

