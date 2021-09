SCARLINO – Giovedì 16 settembre è previsto un intervento dell’Enel a Palazzo Mariotti nel centro urbano capoluogo.

Per questo dalle 8 alle 13 sarà interrotto il servizio di energia elettrica in via Citerni. Nello stesso orario è prevista anche l’interruzione del traffico nella stessa strada per permettere agli operatori di lavorare con i mezzi a disposizione.