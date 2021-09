FOLLONICA – In piazza Vittorio Veneto arriva un altro coloratissimo oggetto di arredo.

È stata inaugurata questa mattina la panchina “Oasi delle Api: Save the bees” alla presenza del Soroptimist Follonica e Colline metallifere, il sindaco Andrea Benini e l’assessore Mirjam Giorgieri.

La panchina è stata dipinta dalla presidente del club Eleonora Di Buduo insieme a Stefania Tognozzi. L’iniziativa si è svolta con il patrocino del Comune di Follonica.

La panchina vuole essere un messaggio di sensibilizzazione forte e chiaro verso la salvaguardia e la protezione di questi piccoli impollinatori, così importanti per la vita di ogni essere vivente e si aggiunge a un altro progetto che il club sta portando avanti in questo periodo.

«In questo progetto del Club Sorptimist di Follonica – afferma la presidente Eleonora Di Buduo -, vincitore tra i tanti progetti per il centenario del Soroptimist d’Italia, abbiamo incluso ancora un altro servizio. Ovvero abbiamo commissionato ai ragazzi del carcere di Nisida (Napoli) la realizzazione di spille a forma di ape/fiore realizzate con materiale di riciclo. Con l’acquisto di queste spille, sarà realizzato un laboratorio per imparare un mestiere e migliorare così l’integrazione all’uscita dal carcere.

La panchina, infine, mi auguro possa diventare un altro progetto nazionale, in modo che in ogni città ne possa esistere una».

Abbiamo seguito l’inaugurazione con gli scatti di Giorgio Paggetti.