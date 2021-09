GROSSETO – Tante persone in piazza per incontrare il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che questa mattina, in occasione del suo tour toscano, ha fatto visita a Grosseto.

Piazza Martiri D’Istria già intorno alle 9 era gremita di persone in attesa dell’ex premier, che ha incontrato il candidato del centrosinistra e del M5S Leonardo Culicchi.

di 43 Galleria fotografica Giuseppe Conte a Grosseto









«Non faccio promesse, ma quello che posso garantire è il mio impegno». Queste le prime parole che l’ex premier Conte nell’incontro con una maestra e un’infermiera con cui ha parlato in piazza.

Tra poco vi aggiorneremo con i dettagli e tutte le foto dell’incontro.

Notizia in aggiornamento