Calenda: «Pizzuti è il candidato perfetto. “Grosseto sul serio”»

ROMA – Il coordinatore provinciale di Azione Francesco Grassi e il responsabile agli enti locali Giuseppe Monaci hanno incontrato oggi l’ex ministro dello sviluppo Economico e leader di Azione Carlo Calenda.

Il candidato sindaco di Roma si è detto felice di appoggiare personalmente “mettendoci la faccia” il progetto dei Liberali, riformisti e socialisti capitanato da Valerio Pizzuti: “Grazie del lavoro che state facendo su Grosseto, è una battaglia molto importante, peraltro in un comune che io conosco. Potrei dire il mio secondo comune”.

“A Grosseto – prosegue Calenda -, la lista di Valerio Pizzuti ha dato vita a un progetto del tutto simile a quello che stiamo portando avanti in tutta Italia come a Roma: cioè cercare di ricostruire un’area veramente riformista dove le cose si fanno con profondità e serietà, credendo in un pragmatismo che è quello che stiamo vedendo nel governo Draghi ma non nei partiti”.

“A Grosseto, Valerio Pizzuti è il perfetto candidato per portare avanti questa nostra idea di politica, quindi forza Grosseto, ma Grosseto sul serio”, conclude il leader di Azione.