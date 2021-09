GROSSETO – Oggi, mercoledì 15 settembre, alle ore 18:30 al bar Kristal di piazza Volturno, sono stati presentati i candidati al Consiglio comunale di Grosseto per Forza Italia.

Presenti anche il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Marrini, il coordinatore comunale del partito Giovanni Rispoli, e il sindaco e candidato per il centrodestra Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

di 30 Galleria fotografica Candidati Forza Italia #amministrative2021









“La nostra forza è la squadra – ha esordito Sandro Marrini -. Dobbiamo darci da fare per la nostra città. Fare politica a livello locale è come fare volontariato, perché è mettersi a disposizione dei propri concittadini. Grazie a chi ha svolto questo magnifico lavoro per Grosseto negli ultimi cinque anni. Grazie a Mirella Milli e a Marco Biagioni, che hanno deciso di fare un passo di lato per dare spazio ad altri. Grazie a Luca Agresti, vicesindaco e assessore alla cultura: c’è sempre stato, in prima linea, non ha mai fatto un passo indietro. Grazie al sindaco Vivarelli Colonna: è bello ma non è facile amministrare con tante forze politiche. Ha resistito, per il bene della sua città. Grazie a tutti i candidati: c’è tanto da fare ma voi sarete in grado di rendere Grosseto sempre più bella”.

“C’è bisogno di Forza Italia – ha concluso il coordinatore provinciale -. C’è bisogno di una forza politica di centro, una forza che ha fatto della moderazione la sua bandiera”.

“Solo chi vive su Marte può non rendersi conto della rivoluzione che abbiamo portato a Grosseto – interviene Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. E questo grazie anche a Forza Italia, fatta di persone profonde, che rifuggono la superficialità amministrativa. Grazie a Luca Agresti: i grossetani sapranno premiare il suo impegno e i tanti obiettivi raggiunti. Ora ragazzi c’è solo da impegnarsi, avanti tutta”.

I candidati al Consiglio comunale di Grosseto per Forza Italia, che appoggia il sindaco uscente Vivarelli Colonna, sono: Luca Agresti, David Aquilino, Michela Avino, Emanuele Bartalucci, Roberto Belli, Silvia Bicocchi Cosimo Boccasini, Fabio Bucci, Federica Cocca, Debora Coron, Valentina Chech, Barbara Chelli, Maria Gioia Chiavacci, Maria D’Amato, Sabrina Valencio Duarte, Gabriele Farinelli, Daniela Ferraro, Federica Frusoni, Amedeo Gabbrielli, Stefano Giallini, Enrico Grechi, Giuseppe Lagana’, Michele Marchese, Veronica Mercandetti, Debora Paris, Debora Paulina Pereira Da Rocha, Chiara Perosi, Katia Remati, Alessandro Rispoli, Carla Russo, Patrizia Tarrini, Alessandro Ulmi.