Sette imbarcazioni da tutta Italia per il Magnum Day all’Argentario

MONTE ARGENTARIO – Partecipanti da tutta Italia per la terza edizione del Magnum Day, evento organizzato dal Circolo Nautico e della Vela Argentario con il Patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Federazione Italiana Motonautica. All’appuntamento per la partenza si è registrata la presenza di 7 imbarcazioni fra cui due Magnum 35, due Magnum 38, un Magnum 40, un Magnum 45 e un Magnum 50 Bestia.

Il programma è stato il seguente: alle 10:30 appuntamento per la partenza al largo di Porto Ercole e insieme tutti in rotta per l’Isola del Giglio. Arrivati al Giglio prima di scendere in Porto sosta alla Cala dell’Allume, bagno e aperitivo in acqua con ostriche crostacei e champagne offerti , come da tradizione, da un generoso armatore.

Alle 13:30 ingresso in Porto e ormeggio in banchina. Ad accogliere i partecipanti il Comandante della Capitaneria di Porto, Graziano Chimenti che ha trasmesso i saluti di benvenuto anche da parte del Sindaco al Presidente del CNVA Claudio Boccia e tutti gli armatori ed i loro ospiti a bordo, circa 35 persone.

A seguire pranzo a ristorante, consegna di un piatto ricordo insieme con magliette e cappellino personalizzati per questa edizione.

Nel pomeriggio circumnavigazione dell’isola per poi rientrare all’Argentario.

Appuntamento per la 4^ edizione destinata a prendere sempre più “piedi” (nautici naturalmente).