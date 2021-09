Sapporo Trail, quarto posto da urlo per la maremmana Meliciani

GROSSETO – L’Atletica Uisp da applausi in Giappone. Irene Meliciani, tesserata con il Trail Team Maremma, è stata infatti protagonista al Sapporo Trail, ottenendo un prestigioso quarto posto nella prova femminile. Corsa molto impegnativa la Sapporo Trail, di 32,6 chilometri con un dislivello di 1897 metri, che la podista grossetana ha chiuso in 5 ore e 9 minuti.

Una grande soddisfazione in questa avventura lontana da casa per Meliciani, vincitrice nell’edizione 2019 (l’ultima disputata) dell’Ultra Trail Parco della Maremma.