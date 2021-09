Next generation tax, si firma in piazza. Sinistra italiana: «L’unica proposta che guarda al futuro»

BAGNO DI GAVORRANO – “Sinistra italiana porta la Next generation tax in piazza. Raccogliamo le firme per l’introduzione di una imposta patrimoniale sulle grandissime ricchezze e per destinare i proventi alle giovani generazioni di questo paese”, informa il partito.

“Saremo in piazza Togliatti a Bagno di Gavorrano nel giorno giovedì 16 dalle ore 9,30 alle ore 12,00 – prosegue la nota di Sinistra italiana -. La Next generation tax è l’unica proposta di tassazione sulle grandi ricchezze che in realtà elimina due tasse: l’Imu sulla seconda casa e l’imposta di bollo sui conti correnti.

La Next generation tax è l’unica proposta che guarda al futuro del Paese: perché intendiamo utilizzare i proventi della tassazione sulle grandissime ricchezze per fare il più grande investimento pubblico sul futuro che l’Italia abbia mai conosciuto. Ovvero garantire le migliori opportunità alle giovani generazioni, attraverso gli asili nido pubblici gratuiti, la formazione gratuita dalla culla all’università, i libri di testo gratuiti e il trasporto pubblico locale gratuito per i pendolari.

Vi aspettiamo in piazza, al nostro banchetto. Mettici una firma, perché la più grande ricchezza è il futuro”, concludono da Sinistra italiana.